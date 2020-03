Kreise: Sachsen will Schulpflicht aussetzen - Schließungen in Sicht

DRESDEN (dpa-AFX) - Sachsen will ab kommenden Montag wegen des Coronavirus die Schulpflicht aussetzen.



Die Kinder können demnach zu Hause bleiben, eine Betreuung an Schulen wird sichergestellt, war am Freitag aus Regierungskreisen zu erfahren. Lehrer, Schüler und Eltern sollen auf diese Weise Zeit bekommen, sich auf Schulschließungen vorzubereiten. Der genaue Zeitpunkt von Schließungen soll im Laufe der kommenden Woche entschieden werden. Über die Aufhebung der Schulpflicht hatte am Freitag zuerst die "Bild"-Zeitung berichtet. Mehrere Bundesländer kündigten am gleichen Tag an, den Schulbetrieb wegen Infektionsgefahr einstellen zu wollen./jos/DP/mis