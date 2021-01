Kreise: SPD will als Lehre aus Corona-Krise Soziales stärken

BERLIN (dpa-AFX) - Die SPD im Bundestag will Forderungen nach fairen Löhnen, mehr Innovationen und Realisierung der Ganztagsbetreuung für Kinder ins Zentrum ihrer Politik stellen.



Das geht aus einer Beschlussvorlage für den Abschluss einer zweitägigen Fraktionsklausur an diesem Freitag in Berlin hervor. In einer Vorlage, die der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegt, stehen Vorhaben über den Wandel in der Arbeitswelt, Zukunftstechnologien und die Einbindung Deutschlands in Europa. Die Zukunft sieht die SPD-Fraktion außerdem in einem solidarischen und starken Europa. Dieser Zusammenhalt soll sich auch in den transatlantischen Beziehungen widerspiegeln.

Von der Wahl des gewählten US-Präsidenten Joe Biden erwartet die SPD einen Neustart. SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz will am Morgen mit Fraktionschef Rolf Mützenich sowie den Parteichefs Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans vor die Presse treten./dba/DP/zb