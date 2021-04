BERLIN (dpa-AFX) - Das Bundeskabinett hat die Änderung des Infektionsschutzgesetzes beschlossen.



Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Dienstag in Berlin. Damit müssen sich die Menschen in weiten Teilen Deutschlands auf Ausgangsbeschränkungen und geschlossene Läden nach bundesweit verbindlichen Vorgaben einstellen./bw/hrz/bk/tam/ctt/had/DP/mis