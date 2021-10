Kreise: Paypal an Pinterest interesiert

SAN JOSE (dpa-AFX) - Der US-Online-Bezahldienst Paypal ist Kreisen zufolge an dem Internet-Netzwerk interessiert.



Paypal sei jüngst an Pinterest herangetreten, um eine mögliche Übernahme auszuloten, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf mit der Situation vertraute Informationen. Die Unternehmen hätten über einen Preis von 70 US-Dollar je Aktie verhandelt, was Pinterest mit rund 39 Milliarden Dollar bewerten würde, hieß es. Dies würde eine Prämie von 26 Prozent auf den Schlusskurs von Dienstag bedeuten. Paypal kommt derzeit dank des Online-Shoppingbooms auf eine Marktkapitalisierung von 320 Milliarden Dollar.

Es sei derzeit offen, ob es zu einem Abschluss komme, auch könnten sich die Bedingungen noch ändern, hieß es aus den Kreisen. Ein Paypal-Sprecher war Bloomberg zufolge für einen Kommentar kurzfristig nicht zu erreichen, ein Sprecher von Pinterest konnte sich kurzfristig nicht dazu äußern. Pinterest-Aktien legten nach dem Bloomberg-Bericht um fast zehn Prozent zu./nas/he