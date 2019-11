Kreise: Novartis an Übernahme von Medicines Co. interessiert

Weitere Suchergebnisse zu "Novartis":

ZÜRICH (dpa-AFX) - Der Schweizer Pharmakonzern Novartis ist laut Kreisen an der Übernahme des US-amerikanischen Arzneiherstellers Medicines Co.



interessiert. Neben Novartis gebe es aber noch weitere Interessenten, hieß es am Dienstag in einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg unter Verweis auf mit der Sache vertraute Personen.

Demnach soll Novartis mit dem Unternehmen bereits Gespräche geführt und eine vertiefte Prüfung eingeleitet haben. Medicines Co. ist auch auf Cholesterin-Medikamente spezialisiert und war an der Börse in New York vor dem Bericht über Gespräche mit rund 4,7 Milliarden US-Dollar bewertet. Bei Novartis war für eine Stellungnahme bislang niemand erreichbar. Die Medicines-Aktie stieg im vorbörslichen Handel in den USA um rund ein Fünftel./cf/hr/AWP/men