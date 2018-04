Kreise: Neuer Deutsche-Bank-Chef dürfte zwei Stellvertreter bekommen

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Im Tauziehen um eine neue Führung bei der Deutschen Bank zeichnen sich zwei weitere Personalien ab.



Kapitalmarktvorstand Garth Ritchie und Rechtsvorstand Karl von Rohr seien bei der Aufsichtsratssitzung am Sonntag als Vizechefs vorgeschlagen worden, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf eine eingeweihte Person. Die Sitzung laufe aber noch.

Der Aufsichtsrat tagt dem Vernehmen nach seit dem Abend in einer Telefonschalte, um über eine Ablösung von Vorstandschef John Cryan zu beraten. Es wird damit gerechnet, dass ihm Christian Sewing nachfolgt, einer der bisherigen Vizechefs und Co-Leiter des Privat- und Firmenkundengeschäfts. Dagegen steht der zweite amtierende Vizechef Marcus Schenck vor dem Absprung, wie es in Finanzkreisen hieß. Die Deutsche Bank kommentierte die Personalien nicht.

Als erstes hatte das "Handelsblatt" über den Vorschlag für die Besetzung der Vizeposten berichtet. Nach Informationen der Zeitung ging es in der Aufsichtsratssitzung allerdings teilweise hitzig zu. Nicht nur Vorstandschef Cryan war nach drei Verlustjahren in Folge in die Kritik geraten, sondern auch Aufsichtsratschef Paul Achleitner./das