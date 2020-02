Kreise: Merz will Kandidatur für CDU-Vorsitz bekanntgeben

BERLIN (dpa-AFX) - Der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz will am Dienstag seine Kandidatur für den CDU-Vorsitz bekanntgeben.



Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Montagabend in Berlin aus Parteikreisen. Die Bundespressekonferenz, der Zusammenschluss der Hauptstadtjournalisten, hat für 11.00 Uhr zu einer Pressekonferenz unter dem Titel "Zur Kandidatur für den CDU-Vorsitz" eingeladen.

Hier hatte vor einer Woche bereits der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen seine Kandidatur für die Nachfolge von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer angemeldet. Als weitere potenzielle Bewerber gelten der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Gewählt wird die neue Parteispitze auf einem Sonderparteitag am 25. April in Berlin./wn/DP/he