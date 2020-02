Kreise: Merz trifft sich am Dienstag mit Kramp-Karrenbauer

BERLIN (dpa-AFX) - CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer will sich am nächsten Dienstag mit Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz treffen, um über das weitere Vorgehen bei der Suche nach einem neuen Parteichef und einem Kanzlerkandidaten zu sprechen.



Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur in Berlin am Freitag aus der Partei. Ob es kommende Woche auch Treffen der scheidenden Parteivorsitzenden mit anderen möglichen Interessenten wie NRW-Ministerpräsident Armin Laschet oder Gesundheitsminister Jens Spahn geben wird, blieb zunächst unklar.

Laschet und Spahn haben bisher offen gelassen, ob sie tatsächlich für den CDU-Vorsitz kandidieren würden. Auch Merz hat eine definitive Festlegung in der Öffentlichkeit vermieden, aus seinem engsten Umfeld heißt es aber, er sei zu einer Kandidatur entschlossen./bk/DP/stw