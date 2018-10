BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzlerin Angela Merkel will Insidern zufolge zwar auf den CDU-Vorsitz verzichten, aber Kanzlerin bleiben.



Das habe Merkel am Montag in einer Sitzung des Parteipräsidiums deutlich gemacht, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Parteikreisen. Bisher hatte sie immer darauf bestanden, dass beide Ämter zusammengehören.