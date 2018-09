Kreise: Linde und Praxair verkaufen weitere Unternehmensteile an Messer

Weitere Suchergebnisse zu "Linde":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Gasekonzerne Linde und Praxair kommen in den USA laut einem Medienbericht einer Genehmigung ihrer milliardenschweren Fusion durch die Regulierungsbehörden näher.



Ein Konsortium aus dem deutschen Industriegasehersteller Messer und dem Finanzinvestor CVC Capital Partners stehe vor der Übernahme weiterer Geschäfte, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf mit der Sache vertraute Kreise. Im Gespräch seien Aktivitäten im Wert von rund 200 Millionen Dollar (etwa 171 Mio Euro). Damit versuchen die Unternehmen, die Bedenken der Wettbewerbshüter auszuräumen.