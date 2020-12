Kreise: Lanxess schielt auf Hersteller von Stoffen für antimikrobielle Mittel

Weitere Suchergebnisse zu "Lanxess":

KÖLN (dpa-AFX) - Der Chemiekonzern Lanxess ist Insidern zufolge am Konkurrenten Emerald Kalama Chemical interessiert.



Der MDax -Konzern arbeite mit Beratern an einer möglichen Offerte für den Wettbewerber, der für rund eine Milliarde US-Dollar verkauft werden könnte, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am späten Dienstagnachmittag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Unter den Interessenten für den Hersteller von Inhaltsstoffen für die Konservierung von Lebensmitteln und Kosmetika, der aktuell durch die Beteiligungsgesellschaft American Securities veräußert werde, seien auch Finanzinvestoren. Ein Unternehmenssprecher wollte den Bericht nicht kommentieren.

Lanxess-Chef Matthias Zachert richtet den Konzern seit Jahren immer stärker auf Spezialchemie aus, die höhere Gewinnmargen verspricht als das Geschäft mit Massen- und Standardware. Dabei gehören auch Übernahmen und Verkäufe von Unternehmensteilten zur Strategie.

Die Lanxess-Aktien legten auf die Nachricht hin zu, gaben die zusätzlichen Gewinne dann aber wieder größtenteils ab./mis/eas