Kreise: Lagarde als EZB-Präsidentin aussichtsreich

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Chefin des Internationalen Währungsfonds, Christine Lagarde, hat nach Angaben aus EU-Kreisen gute Chancen, an die Spitze der Europäischen Zentralbank (EZB) zu rücken.



Die Französin sei Teil des Personalpakets, über das die EU-Staats- und Regierungschefs berieten, hieß es am Dienstag in Brüssel. In diesem hatte EU-Ratspräsident Donald Tusk Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen als EU-Kommissionschefin vorgeschlagen.

Beim EU-Gipfel sollte ein umfangreiches Personalpaket beraten werden, zu dem noch der EU-Ratspräsident, der Europaparlamentspräsident und der Posten der EU-Außenbeauftragten gehören. Am Vortag hatte es danach ausgesehen, dass der EZB-Posten erst zu einem späteren Zeitpunkt entschieden werden könnte./asa/wim/vsr/rm/DP/fba