Kreise: Kriselnde Toshiba muss für Kredite Zugeständnisse machen

TOKIO (dpa-AFX) - Der finanziell stark angeschlagene Elektroriese Toshiba muss für eine Streckung seiner Kredite laut Kreisen Tafelsilber als Sicherheit anbieten.



So habe der Konzern in Verhandlungen mit Banken eigene Aktien und Immobilien zur Hinterlegung angeboten, um Kredite bis Ende April zu verlängern, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf informierte Personen. Die drei Hauptbanken des Konzerns wollten Toshiba weiter stützen. Am Dienstag hatte das Unternehmen die Präsentation von Unternehmenszahlen erneut verschoben.