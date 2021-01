Kreise: Koalitionsspitzen wollen sich am Mittwochabend treffen

BERLIN (dpa-AFX) - Die Spitzen der großen Koalition wollen am kommenden Mittwoch zu ihren ersten Beratungen in diesem Jahr zusammenkommen.



Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus den Parteien vom Freitag soll das Präsenztreffen gegen 18.00 Uhr in Berlin beginnen. Es ist das erste Spitzengespräch seit der Wahl von Armin Laschet zum CDU-Chef.

Welche Themen konkret von den Partei- und Fraktionschefs von CDU, CSU und SPD mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) besprochen werden sollen, war zunächst noch offen. Dem Vernehmen nach soll es eher darum gehen, sich in der neuen Konstellation mit Laschet auszutauschen. Zur Sprache kommen dürfte auch die Sorge, dass der anstehende Bundestagswahlkampf die Arbeit der großen Koalition und damit auch die Bekämpfung der Corona-Pandemie belasten könnte./had/DP/jha