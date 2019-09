Kreise: Klimakabinett stellt sich hinter Koalitionseinigung auf Klimapaket

BERLIN (dpa-AFX) - Das Klimakabinett der Bundesregierung hat sich hinter die Einigung der Koalitionsspitzen auf ein umfangreiches Strategiepapier der schwarz-roten Regierung für mehr Klimaschutz gestellt.



Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen gab es in der Sitzung keinen formalen Beschluss. Einen solchen Beschluss soll es demnach am kommenden Mittwoch geben. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) wird die betreffende Ministerrunde am 25. September unmittelbar nach ihrer für den frühen Morgen des Tages geplanten Rückkehr vom UN-Klimagipfel in New York leiten.

Der Koalitionsausschuss hatte sich in knapp 19-stündigen Marathonverhandlungen auf ein umfangreiches Paket für mehr Klimaschutz in Deutschland geeinigt. Gegen 14.30 Uhr wollte Merkel die Klimastrategie bei einer Pressekonferenz mit Vizekanzler und Finanzminister Olaf Scholz (SPD) sowie den Mitgliedern des Koalitionsausschusses der Öffentlichkeit präsentieren./bk/tam/ctt/hoe/ted/DP/nas