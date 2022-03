Kreise: Investoren werfen Auge auf Diagnostik-Spezialist Stratec

Weitere Suchergebnisse zu "Stratec":

BIRKENFELD/FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Finanzinvestoren EQT und KKR haben Kreisen zufolge ein Auge auf den Diagnostik-Spezialist Stratec geworfen. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf eingeweihte Personen berichtete, geht es um die Beteiligung, die Firmengründer Hermann Leistner und seine Familie zuletzt ins Schaufenster gestellt habe. Auch die Finanzinvestoren CVC Capital Partners und Permira prüften ein Gebot.

Eine Offerte für den Anteil von 40,55 Prozent könne ein Gebot an alle Aktionäre auslösen. An der Börse wird der SDax-Konzern mit rund 1,3 Milliarden Euro bewertet. Der Vorgang ist der Agentur zufolge in einem frühen Stadium. Es gebe auch keine Gewissheit für ein Gebot. Vertreter der beteiligten Gesellschaften lehnten gegenüber Bloomberg eine Stellungnahme ab. Die Aktie legte nachbörslich um mehr als zwölf Prozent zu./jha/he