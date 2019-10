Kreise: Investmentbank HSBC prüft Verkleinerungen im Aktiengeschäft

Weitere Suchergebnisse zu "HSBC Holdings":

LONDON (dpa-AFX) - Die britisch-asiatische Investmentbank HSBC prüft Kreisen zufolge einen Teilausstieg aus dem Aktienhandel in London, New York und in Deutschland.



Das berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg mit Verweis auf mit der Sache vertraute Personen. Hintergrund seien geplante Kosteneinsparungen, die vom derzeitigen Interimschef Noel Quinn vorangetrieben würden. Möglicherweise könnten auch Jobs in Frankreich wegfallen, heißt es weiter. Das Asien-Geschäft solle dagegen nicht betroffen sein. HSBC wollte den Bericht nicht kommentieren./eas/fba