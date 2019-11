Kreise: Hillhouse Capital bietet für Thyssenkrupp-Aufzugssparte

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

ESSEN (dpa-AFX) - Die Liste der Interessenten an die zum Verkauf stehende Aufzugssparte des Industriekonzerns Thyssenkrupp hat sich noch einmal verlängert.



Der Finanzinvestor Hillhouse Capital des Geschäftsmanns Zhang Lei gehöre zu den Bietern, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die in Hongkong ansässige Investmentfirma habe ein unverbindliches Angebot für die Thyssenkrupp-Aufzugssparte unterbreitet. Das Gebot würde das Geschäft mit mehr als als 15 Milliarden Euro bewerten, berichteten mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Hillhouse konkurriert für das Thyssenkrupp-Geschäft mit einer Reihe anderer Private-Equity-Gesellschaften und strategischer Bieter, allerdings dürfte sich die Liste der Interessenten in den nächsten Wochen auf eine handvoll Bieter verringern. Möglich sei, dass sich die Firma mit anderen Bietern zusammen schließen könnte, auch mit dem finnischen Thyssenkrupp-Konkurrenten Kone, der ebenfalls Interesse an der Aufzugsparte hat. Hillhouse, Thyssenkrupp und Kone wollten die Informationen nicht kommentieren./mne/nas