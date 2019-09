Kreise/Hedgefonds macht Druck: Aareal Bank soll IT-Tochter Aareon verkaufen

Weitere Suchergebnisse zu "Aareal Bank":

WIESBADEN (dpa-AFX) - Der Immobilienfinanzierer Aareal Bank

bekommt Kreisen zufolge Druck von einem aktivistischen Investor.



Der Hedgefonds Teleios Capital Partners fordert vom Management, den Verkauf der IT-Dienstleistungstochter Aareon zu ausloten, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag mit Berufung auf einen Brief des aktivistischen Investors berichtet. Aareon könnte sich nach Meinung von Teleios alleine viel besser entwickeln, deswegen solle die Aareal Bank diesen Schritt prüfen.

Bei den Aktionären kam der Vorstoß gut an: Das Papier machte einen Sprung und liegt jetzt gut 3 Prozent im Plus.

Teleios besitzt ungefähr 3,4 Prozent an der Aareal Bank. Die Aareal Bank und Teleios wollten sich zu dem Vorstoß auf Anfrage von Bloomberg nicht äußern. Laut eigener Website ist Aareon an 36 Standorten (davon 14 in Deutschland) vertreten mit über 1500 Mitarbeitern. 2016 hatte Aareon einen Umsatz von rund 210,7 Millionen Euro und erwirtschaftete ein operatives Ergebnis (Ebit) von 34,2 Millionen Euro./stk/fba