Kreise: Fresenius will 20 Prozent an Helios losschlagen

BAD HOMBURG (dpa-AFX) - Der Krankenhaus- und Medizinkonzern Fresenius will Kreisen zufolge einen Anteil von 20 Prozent an seiner Krankenhaussparte Helios verkaufen. Das Unternehmen arbeite mit den US-Banken Bank of America und JPMorgan zusammen, um das Interesse potenzieller Käufer auszuloten, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Helios könnte dabei einschließlich Schulden mit mehr als 15 Milliarden Euro bewertet werden.

Unter den Interessenten dürften vor allem Private Equity und Infrastrukturfonds sein, hieß es weiter. Die Überlegungen seien noch in einem frühen Stadium und es seien noch keine endgültigen Entscheidungen über Umfang oder Zeitpunkt einer möglichen Transaktion getroffen worden. Vertreter der genannten Unternehmen hätten sich nicht dazu äußern wollen./he/la