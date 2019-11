Kreise: Finanzinvestor KKR will US-Pharmahändler Walgreens kaufen

Weitere Suchergebnisse zu "Walgreens Boots Alliance":

NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Finanzinvestor KKR hat Kreisen zufolge Interesse an dem Pharmagroßhändler und Apotheken-Konzern Walgreens Boots Alliance. Demnach habe sich KKR mit einem Angebot an Walgreens gewandt, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.



Noch sei keine finale Entscheidung getroffen werden, heißt es. Walgreens wollte die Sache bisher nicht kommentieren. Der Aktienkurs legte im vorbörslichen US-Handel um fast 8 Prozent zu.

In der vergangenen Woche hatte Bloomberg berichtet, der Pharmakonzern denke über einen Rückzug von der Börse nach. Das Unternehmen habe informelle Gespräche mit Finanzinvestoren geführt. Walgreens-Chef Stefano Pessina ist mit einem Anteil von etwa 16 Prozent auch größter Anteilseigner der Firma, die an der Börse vor dem aktuellen Bericht über ein Gebot von KKR mit 53 Milliarden US-Dollar bewertet wurde./knd/jkr/mis