Kreise: Finanzinvestor Bain erwägt Übernahme von Osram

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der zuletzt schwer am Aktienmarkt gebeutelte Lichtkonzern Osram ist offenbar ins Visier von Finanzinvestoren geraten.



So sondiere die Gesellschaft Bain Capital ein Übernahmeangebot für das Unternehmen, schreibt die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf mit der Situation vertraute Personen. Der Marktwert von Osram liegt derzeit bei rund 3,3 Milliarden Euro. Die Aktie sprang daraufhin um mehr als 18 Prozent auf über 40 Euro an. Das Papier hat seit Jahresbeginn wegen einer schwächeren Geschäftsentwicklung erheblich Federn lassen müssen.