Kreise: Fiat investiert Milliarden in SUV- und Elektro-Produktion in Italien

TURIN (dpa-AFX) - Mit milliardenschweren Investitionen will der Autobauer Fiat offenbar die Produktion von SUVs und Elektrofahrzeugen in den italienischen Werken hochschrauben.



Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtete, will der Konzern dafür bis 2022 fünf Milliarden Euro in die Hand nehmen. Damit würden mehr als elf Prozent der bis dahin jährlich im Schnitt für Modellüberarbeitungen und Elektroautos eingeplanten weltweiten Investitionen nach Italien fließen. Ein Fiat-Sprecher wollte den Bericht nicht kommentieren.

Fiat hatte bislang Probleme, die Werke im Heimatmarkt des Konzerns auszulasten und kämpft dort mit steigenden Kosten. Den Informationen zufolge soll dank des neuen Investitionsprogramms künftig im Mirafiori-Werk am Stammsitz in Turin ein batteriebetriebener Fiat 500 vom Band rollen. Dank der steigenden Nachfrage nach SUVs soll zudem das Werk in Pomigliano den Zuschlag für den Bau eines kompakten Stadtgeländewagens der Tochtermarke Alpha Romeo erhalten. Ein weiteres SUV-Modell der Marke Jeep soll künftig im Süden Italiens produziert werden./tav/jha/