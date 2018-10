Kreise/Einschränkung von Diesel-Fahrverboten: Ministerium legt Entwurf vor

BERLIN (dpa-AFX) - Knapp eine Woche nach dem Kabinettsbeschluss zu neuen Maßnahmen gegen Diesel-Fahrverbote hat das Umweltministerium einen Entwurf zu geplanten gesetzlichen Regelungen vorgelegt.



In dem Entwurf heißt es, dass Fahrverbote "in der Regel nur in Gebieten in Betracht" kommen, in denen bei Stickstoffdioxid (NO2) der Wert von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft im Jahresmittel überschritten wird. Der Grenzwert liegt bei 40 Mikrogramm. Dieser ist europarechtlich vorgegeben. Der Entwurf liegt der Deutschen Presse-Agentur vor.

Als Grund für die geplante Einschränkung von Fahrverboten wird genannt, dass solche in Städten mit einer geringen Grenzwert-Überschreitung "in der Regel" nicht verhältnismäßig seien. Hintergrund ist ein Urteil des Bundesverwaltungsgericht. Dieses hatte Fahrverbote generell für zulässig erklärt - wenn sie verhältnismäßig sind.

Die Deutsche Umwelthilfe hatte bereits kritisiert, die Regierung wolle den NO2-Jahresmittelgrenzwert "rechtswidrig" hochsetzen. Dies sei ein Bruch des Europarechts und würde von nationalen Gerichten nicht angewendet werden können. Das Umweltministerium sieht dagegen keine europarechtlichen Probleme. Die Umwelthilfe hat bereits für mehrere Großstädte in Deutschland Diesel-Fahrverbote erwirkt./ted/sam/hoe/DP/nas