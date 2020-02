Kreise: EZB will bis Sommer über Inflationsziel entscheiden

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Europäische Zentralbank (EZB) will laut informierten Kreisen relativ zügig über die Notwendigkeit eines neuen Inflationsziels entscheiden.



Im Rahmen einer breitangelegten Strategieüberprüfung könnte schon im Sommer eine Entscheidung fallen, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf namentlich nicht genannte Vertreter der Eurozone. Insgesamt seien innerhalb der Notenbank acht Arbeitsgruppen zur Entwicklung der neuen Strategie geplant, wobei sich eine Arbeitsgruppe um das Inflationsziel kümmern solle.

Derzeit verfolgen die Währungshüter das Ziel, "die Inflationsrate auf mittlere Sicht unter, aber nahe 2 Prozent zu halten". Zuletzt hatte der EZB-Rat beschlossen, dass seit 2003 gültige Inflationsziel im Rahmen einer allgemeinen Strategieüberprüfung zu prüfen. Für die Überarbeitung der Gesamtstrategie haben sich die Notenbanker einen Zeitrahmen bis Ende des Jahres gesetzt.

In dem Bloomberg-Bericht ist weiter von einer eiligen Vorgehensweise unter der neuen Präsidentin Christine Lagarde die Rede. So hätten die Arbeiten an der Reform bereits begonnen, obwohl einzelne Teile der Strategieüberprüfung noch keine formelle Genehmigung durch den EZB-Rat hätten. Ein Sprecher der EZB wollte den Bericht auf Nachfrage von Bloomberg nicht kommentieren.

Trotz einer extrem lockeren Geldpolitik hat die EZB das angestrebte Inflationsziel in den vergangenen acht Jahren mit Ausnahme einer kurzen Phase im Jahr 2019 mehr oder weniger deutlich verfehlt. Zuletzt hat sich die Kritik an der Null-Zinspolitik zur Erreichung des angestrebten Inflationsziels vor allem in Deutschland massiv verstärkt./jkr/bgf/fba