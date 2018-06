Kreise: Dialog Semiconductor in Übernahmegesprächen mit US-Spezialist Synaptics

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Chiphersteller Dialog Semiconductor führt laut Kreisen Übernahmegespräche mit dem US-Spezialisten Synaptics.



Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitagabend unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet, ist aber nicht sicher, ob die Gespräche auch zu einer Vereinbarung führen. Der Touchscreen-Hersteller aus San Jose in den USA kommt am Markt auf eine Bewertung von rund 1,6 Milliarden Dollar, während Dialog auf etwas weniger kommt. Vertreter der Unternehmen lehnten eine Stellungnahme ab.