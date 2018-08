Kreise: Deutsche-Bank-Aktionär HNA erwägt Verkauf von Flugzeugfinanzierer

Weitere Suchergebnisse zu "Airbus":

HAIKOU/DUBLIN (dpa-AFX) - Der in Geldnöten steckende Deutsche-Bank-Großaktionär HNA denkt Insidern zufolge über einen Teilverkauf seines Flugzeugfinanzierers Avolon nach.



Das chinesische Konglomerat habe bei möglichen Interessenten nachgehört, ob sich diese an Avolon beteiligen oder dem Unternehmen einige seiner 900 Flugzeuge abkaufen würden, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Ob es zu einem Deal komme, sei aber unklar.

Das Leasing-Unternehmen Avolon mit Sitz in Dublin kauft Verkehrsflugzeuge von Herstellern wie Boeing und Airbus und vermietet sie an Fluggesellschaften. Ende 2017 kam Avolon auf einen Buchwert von etwa 7,3 Milliarden US-Dollar (6,3 Mrd Euro).

HNA ist vor allem in der Luftfahrt und im Tourismus aktiv und hatte in den vergangenen Jahren eine milliardenschwere Einkaufstour unternommen. Dabei beteiligte sich der Konzern etwa auch an der Deutschen Bank und übernahm den Flughafen Hahn im Hunsrück. Insgesamt kaufte HNA für schätzungsweise 30 Milliarden Dollar weltweit Firmen und Immobilien, häufte gleichzeitig aber einen größeren Schuldenberg an.

Der Konzern arbeitet nun daran, diesen Schuldenberg über milliardenschwere Immobilien-und Anteilsverkäufe zu verkleinern. Im April hatte HNA seinen Anteil an der Deutschen Bank von 9,9 auf 7,9 Prozent reduziert und angekündigt, seine 26-prozentige Beteiligung an der Hilton -Hotelkette in Höhe von mehr als sechs Milliarden US-Dollar ganz oder teilweise zu verkaufen.

Unklar ist aber, welchen Weg HNA weiter einschlägt. Anfang Juli verunglückte HNA-Chef Wang Jian in Südfrankreich. Nach Angaben der französischen Gendarmerie stürzte der 57-Jährige von einer Mauer. Erste Ermittlungsergebnisse sprachen für einen Unfall./stw/das/jha/