Kreise: Daimler und BMW erwägen Verkauf ihrer Park-App

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

STUTTGART/MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die beiden Autobauer Daimler und BMW prüfen Kreisen zufolge den Verkauf ihrer gemeinsamen Park-App "Park Now".



Die App könnte dabei einige hundert Millionen Euro erlösen, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf mit der Situation vertraute Personen. Die Überlegungen resultierten aus der Entscheidung der Konzerne, sich auf das Kerngeschäft Automobil zu konzentrieren.

Daimler und BMW haben ihre mobilen Angebote im vergangenen Jahr in das Gemeinschaftsunternehmen "Your Now" eingebracht, welches fünf Segmente umfasst - unter anderem die Park-App. Die Angebote, mit denen Kunden etwa Taxis, private Fahrer mit Mietwagen oder E-Scooter bestellen können, hat weiteren Kreisen aus dem vergangenen Monat zufolge bereits das Interesse von Uber geweckt. Daimler und BMW wollten die Informationen Bloomberg gegenüber nicht kommentieren./nas/he