Kreise: Corona-Impfungen spätestens Anfang April in vielen Praxen

Weitere Suchergebnisse zu "AstraZeneca":

BERLIN (dpa-AFX) - Bund und Länder wollen die stockende Impfkampagne beschleunigen.



Ab Ende März oder spätestens Anfang April sollen Haus- und Fachärzte in vielen Praxen umfassender als bisher ebenfalls gegen Corona impfen können, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Mittwoch aus mehreren Quellen aus den Beratungen von Bund und Ländern. Ein endgültiger Beschluss über die künftigen Maßnahmen stand aber noch aus. Bisher wird vor allem in extra aufgebauten Testzentren geimpft, weil die Impfstoffe besonders gelagert werden müssen. Das wird demnächst aber nicht mehr immer nötig sein.