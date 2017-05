Kreise: Chinesischer Investor GSR an Batteriegeschäft von Nissan interessiert

Weitere Suchergebnisse zu "Nissan Motor":

TOKIO/PEKING (dpa-AFX) - Der chinesische Finanzinvestor GSR Capital will sich laut Kreisen den Zugriff auf das Batteriegeschäft von Nissan sichern.



Die Transaktion hätte ein Volumen von rund einer Milliarde US-Dollar, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. GSR befinde sich in fortgeschrittenen Gesprächen mit Nissan. Dabei gehe es um einen Anteil an der Automotive Energy Supply Corp. (AESC). Diese Firma ist ein Gemeinschaftsunternehmen von Nissan (51 Prozent) und NEC (49 Prozent). Sie stellt Lithium-Ionen-Akkus etwa für das Nissan-Elektroauto Leaf her - laut Hersteller das meistverkaufte Elektroauto der Welt.

Eine Vereinbarung solle in den nächsten zwei Wochen getroffen werden, schreibt die Agentur unter Berufung auf eingeweihte Personen. GSR und NEC wollten zu dem Bericht keinen Kommentar abgeben. Auch Nissan äußerte sich nur allgemein und erklärte, das Unternehmen überprüfe seine Strategie kontinuierlich./jha/nas/stb