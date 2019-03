Kreise: China will Umsatzsteuer zur Konjunkturstützung senken

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die politische Führung Chinas will der schwächelnden Wirtschaft informierten Kreisen zufolge mit einer Steuersenkung unter die Arme greifen.



Es werde erwogen, den höchsten der drei bestehenden Umsatzsteuersätze um drei Prozentpunkte zu verringern, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montag mit Bezug auf eine informierte Person. Die Reduzierung könnte schon in dieser Woche öffentlich gemacht werden, wenn sich die politische Führung zum Nationalen Volkskongress in Peking trifft.

Eine Reduzierung um drei Prozentpunkte entspräche nach Berechnungen der US-Investmentbank Morgan Stanley einer Entlastung um 600 Milliarden Yuan (knapp 80 Milliarden Euro) oder 0,6 Prozent des Bruttoinlandsprodukts Chinas. Die chinesische Wirtschaft leidet nicht nur unter dem Handelsstreit mit den USA, sondern auch unter zahlreichen hausgemachten Problemen. Dazu zählen die hohe Verschuldung der Staatsunternehmen oder der abflauende Immobilienboom./bgf/jsl/mis