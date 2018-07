Kreise: Ceconomy-Tochter Mediamarktsaturn verhandelt über Zukauf in der Türkei

Weitere Suchergebnisse zu "Ceconomy St":

NEW YORK (dpa-AFX) - Der deutsche Elektronik-Einzelhändler Mediamarktsaturn verhandelt Kreisen zufolge über den Kauf eines türkischen Branchenkollegen.



Die Ceconomy -Tochter wolle der Sabanci-Holding ihren Anteil an der Istanbuler Kette Teknosa abkaufen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung mit vier mit der Sache vertraute Personen. Die Holding hält laut dem Geschäftsbericht von 2017 gut 60 Prozent an der börsennotierten Teknosa.

Teknosa hatte im vergangenen Jahr einen Umsatz von 933 Millionen US-Dollar. Der Firmenwert von Teknosa liegt bei 170 Millionen Dollar. Sabanci Holding, Teknosa und Ceconomy wollten keinen Kommentar zu den Gerüchten abgeben.

Ceconomy-Aktien weiteten ihr Minus nach den Neuigkeiten auf 2,4 Prozent aus. Teknosa-Titel stiegen in Istanbul um 5,5 Prozent /fba/he