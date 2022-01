Kreise: In CDU zeichnet sich Unterstützung für Steinmeier ab

BERLIN (dpa-AFX) - Vor einer gemeinsamen Videoschalte der Präsidien von CDU und CSU zeichnet sich bei den Christdemokraten Unterstützung für eine zweite Amtszeit von Frank-Walter Steinmeier als Bundespräsident ab. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur in Berlin aus CDU-Kreisen vom Dienstag hat der noch amtierende Parteivorsitzende Armin Laschet seit Mitte Dezember mit allen CDU-Ministerpräsidenten über die erneute Kandidatur Steinmeiers gesprochen.

In den Austausch sei auch Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) und nach dessen Sieg bei der Mitgliederabstimmung über den künftigen Parteivorsitz auch Friedrich Merz eingebunden gewesen, hieß es weiter. Tenor in der CDU-Führung sei demnach, dass es Zufriedenheit mit der Amtsführung Steinmeiers gebe.

Die Videoschalte soll an diesem Mittwoch um 9.00 Uhr beginnen. Wie der Beschluss am Ende aussehen wird, ist dem Vernehmen nach noch nicht entschieden. Nachdem sich nach der FDP auch die Grünen für Steinmeier ausgesprochen haben, gilt dessen Wiederwahl am 13. Februar in der Bundesversammlung als sehr sicher. Die SPD steht ohnehin hinter ihrem früheren Außenminister und Fraktionsvorsitzenden./bk/DP/stw