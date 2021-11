BERLIN (dpa-AFX) - Die CDU will den Nachfolger von Parteichef Armin Laschet am 21. Januar in Hannover wählen.



Dafür gab es nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur von Teilnehmern am Dienstag im CDU-Vorstand in Berlin einstimmige Zustimmung. Vorgeschaltet werden soll eine Mitgliederbefragung./bk/sk/DP/jha