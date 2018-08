Kreise: Bund will Bauern mit starken Dürreschäden helfen

BERLIN (dpa-AFX) - Der Bund plant wegen der starken Dürreschäden Hilfen für betroffene Landwirte.



Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Mittwoch aus Koalitionskreisen nach einer Kabinettssitzung in Berlin. Das "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (RND) hatte zuvor unter Berufung auf Kreise aus der großen Koalition berichtet, geplant sei ein Programm in dreistelliger Millionenhöhe. Die Voraussetzung für mögliche Bundeshilfen - ein Schaden "nationalen Ausmaßes" - sei angesichts der schweren Ernteeinbußen wegen der Trockenheit und Hitze gegeben.

Vorgesehen sind laut dem Bericht direkte Zuschüsse sowie ergänzende "Liquiditätsdarlehen" für dürregeplagte Bauern. Die Unterstützung soll demnach an die Bedürftigkeit und Betroffenheit der Betriebe geknüpft werden./sam/hoe/DP/jha