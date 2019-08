Kreise: Bayer könnte Verkauf von Tiermedizin nächste Woche ankündigen

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Pharmakonzern Bayer könnte Insidern zufolge schon bald den nächsten großen Spartenverkauf ankündigen.



Der Pharmakonzern arbeite mit Elanco Animal Health an einem Deal zum Verkauf des Geschäfts mit Tiermedizin, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwochabend unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen.

Ursprünglich hatte Bayer für die Einheit einen Kaufpreis von 8 Milliarden Euro oder mehr im Sinn. Elanco könnte einen Teil des Preises mit Aktien bezahlen, so dass Bayer Minderheitsaktionär werden würde. Der US-Pharmakonzern Eli Lilly hatte Elanco 2018 an die Börse gebracht.

Die Bayer-Aktien waren am Mittwoch im Xetra-Handel schon 6 Prozent gestiegen, weil die Leverkusener den Chemieparkbetreiber Currenta, an dem sie die Mehrheit halten, zu einem guten Preis losgeworden sind. Auf die Bloomberg-Meldung hin rückten die Papiere nachbörslich auf Tradegate um weitere 1,3 Prozent zum Xetra-Schluss vor./fba/ajx