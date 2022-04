Kreise: Bau-Taycoon Perez erwägt Gebot für Atlantia - Aktie springt an

Weitere Suchergebnisse zu "Hochtief":

ROM (dpa-AFX) - Der spanische Bau-Taycoon Florentino Perez hat informierten Kreisen zufolge ein Auge auf den italienischen Infrastrukturkonzern Atlantia geworfen. Perez arbeite an einem Plan, den Konzern zu übernehmen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch mit Bezug auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die Überlegungen seien aber noch nicht abgeschlossen, und es sei nicht gesagt, dass Perez sich für ein Angebot entscheidet. Sowohl Perez als auch Atlantia lehnten eine Stellungnahme ab. Perez hält rund 13 Prozent des spanischen Baukonzerns ACS , der wiederum gut die Hälfte der Aktien des deutschen Unternehmens Hochtief hält. Weitere knapp 16 Prozent an Hochtief liegen bei Atlantia.

Der Kurs der Atlantia-Aktie zog nach Veröffentlichung des Bloomberg-Berichts um bis zu neun Prozent auf 20,20 Euro an. Bis zum Handelsende kam er aber wieder etwas zurück und ging mit einem Aufschlag von knapp drei Prozent auf rund 19 Euro aus dem Handel. Damit wird Atlantia an der Börse derzeit mit knapp 16 Milliarden Euro bewertet. Sollte es zu einer Übernahme kommen, wäre es laut einer Bloomberg-Aufstellung gemessen am Wert der übernommenen Aktien eine der größten Transaktionen in diesem Jahr.

Atlantia ist mit rund 50 Milliarden Euro verschuldet. Größter Anteilseigner des Unternehmens ist die italienische Familie Benetton, die ihre Beteiligung erst vor Kurzem auf rund ein Drittel erhöht hatte. Die Milliardärsfamilie war laut Bloomberg kurzfristig nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. Perez spiele sowohl eine Übernahme in Abstimmung mit der Familie als auch eine feindliche Offerte durch, hieß es in dem Bericht weiter. Zudem sollen auch andere Investoren ihr Interesse an Atlantia bekundet haben./lew/zb/stw