Kreise: Barclays will Dublin nach dem Brexit zum EU-Standbein machen

Weitere Suchergebnisse zu "Goldman Sachs":

LONDON/DUBLIN (dpa-AFX) - Die britische Großbank Barclays will ihre Filiale in Dublin nach dem Brexit laut Insidern zu ihrem neuen Standbein in der EU machen.



Das Institut wolle den Standort dazu um rund 150 Mitarbeiter aufstocken, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf mit den Plänen vertraute Personen. In den vergangenen Wochen habe Barclays in der Stadt nach geeigneten Büroräumen gesucht und sei wegen des geplanten Geschäftsausbaus mit irischen Behörden in Kontakt getreten.

Mit dem Schritt will die Bank sicherstellen, dass sie nach dem EU-Austritt Großbritanniens Geschäfte mit Kunden in der Europäischen Union machen kann. Barclays bestätigte auf Nachfrage solche Pläne, nicht aber eine Entscheidung für Dublin.