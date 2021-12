Kreise: Bahn will 2022 im laufenden Geschäft wieder Gewinn machen

BERLIN (dpa-AFX) - Die finanziell angeschlagene Deutsche Bahn hofft auf einen besseren Geschäftsverlauf im nächsten Jahr. Sie plant für 2022 im laufenden Geschäft mit einem Gewinn von etwa 100 Millionen Euro vor Zinsen und Steuern (Ebit), wie aus Kreisen des Aufsichtsrats verlautete. Das Kontrollgremium tagte am Mittwoch zur Finanzlage und zur Mittelfristplanung des Staatskonzerns. Mit knapp 1,9 Milliarden Euro dürfte in diesem Jahr der Verlust vor Zinsen und Steuern etwas geringer ausfallen als noch im Sommer befürchtet.

Künftig wird dem Vernehmen nach wieder mit variablen Vergütungsbestandteilen für die Vorstände geplant. Sofern die Konzernziele erreicht werden, sollen für 2022 wieder Boni fließen. Für 2021 und 2020 hatten die Spitzenmanager angesichts großer Finanzprobleme und einer Nullrunde beim Personal verzichtet.

Zum etwas besseren Geschäftsverlauf in diesem Jahr trägt ein operativer Gewinn von deutlich über einer Milliarde Euro bei DB Schenker bei. Die internationale Logistik-Tochter profitiere vom hohen Bedarf an stabilen weltweiten Lieferketten, hieß es. Bei der Eisenbahn in Deutschland geht der Konzern von einem Minus von knapp drei Milliarden Euro aus. Hier belasteten unter anderem die Corona-Pandemie und die Flutkatastrophe im Sommer das Geschäft./bf/DP/jha