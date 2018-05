Kreise: Apple sichert sich neue Chip-Generation von TSMC

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Apple -Zulieferer Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) beginnt mit der Massenproduktion einer neuen Generation von Halbleitern, die offenbar im neuesten iPhone verbaut werden sollen.



Die neuen Chips seien kleiner, schneller und effizienter als die, die derzeit in den Apple-Produkten wie iPhone 8 und iPhone X steckten, schreibt die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf informierte Personen. Apple will seine neuen iPhones in diesem Herbst vorstellen. Apple und TSMC wollten sich zu der Angelegenheit nicht äußern.

Leistungsfähigere Chips machen Apps auf den Smartphones schneller und sorgen für eine längere Laufzeit - wichtige Vorteile in der wettbewerbsintensiven Industrie der Smartphone-Hersteller, die derzeit um Wachstum kämpfen muss.