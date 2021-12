Kreise: Airbus dürfte mit Order von Qantas Boeing ausstechen

Weitere Suchergebnisse zu "Airbus SE":

NEW YORK/SYDNEY/TOULOUSE (dpa-AFX) - Der europäische Flugzeugbauer Airbus dürfte Kreisen zufolge mit einer Bestellung der australischen Fluggesellschaft Qantas dem US-Rivalen Boeing ein Schnippchen schlagen. Qantas stehe kurz davor, eine milliardenschwere Order zum Ersatz seiner älteren 75 Boeing-Maschinen vom Typ 737 an die Europäer zu vergeben, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwochabend unter Berufung auf informierte Personen. Die Bestellung dürfte schon am Donnerstag bekanntgegeben werden.

Die 75 älteren Boeing-Maschinen bilden auf dem australischen Heimatmarkt das Rückgrat der Flotte. Sollte sich die Fluggesellschaft für Airbus-Jets entscheiden, wäre das ein Rückschlag für die modernisierte Flugzeugversion 737 Max, die ohnehin in den vergangenen Jahren nach Abstürzen und Flugverboten krisengeplagt war./men/la