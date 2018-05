Kreise: Abwanderungswillige Opelaner dürfen vorerst nicht gehen

RÜSSELSHEIM (dpa-AFX) - Beim Autobauer Opel werden abwanderungswillige Beschäftigte laut Insidern derzeit daran gehindert, das Unternehmen zu verlassen.



Der Betriebsrat hat wie angekündigt rund 70 Aufhebungsverträgen nicht zugestimmt, die zum 1. Mai greifen sollten. Die Leute seien damit vorerst weiter bei der PSA-Tochter Opel beschäftigt, hieß es am Mittwoch in Unternehmenskreisen. Der Betriebsrat kritisiert die Abfindungen für jüngere Betriebsangehörige, mit denen Opel eine ungenannte Zahl Beschäftigter loswerden will. Das Unternehmen möchte das Programm weiterhin anbieten, während die Arbeitnehmer es stoppen wollen./ceb/DP/stw