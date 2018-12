Im Kreis der Mächtigen: Erwartungen an Deutschlands Mitgliedschaft im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen

Berlin (ots) - 2019 zieht Deutschland erneut für zwei Jahre in denUN-Sicherheitsrat ein, das wichtigste Gremium der Vereinten Nationen.Deutschland will sich vor allem für die Verhütung von Krisen undKonflikten, den Kampf gegen den Klimawandel und den Schutz derMenschenrechte einsetzen. Doch wie viel Einfluss hat Deutschlandtatsächlich? Und ist der Sicherheitsrat in seiner jetzigen Formüberhaupt noch auf der Höhe der Zeit?Die Herausforderungen sind groß. Syrien, Jemen,Zentralafrikanische Republik und Ukraine sind nur einige der Krisen,zu denen Deutschland sich auf internationaler Bühne positionierenmuss. Gleichzeitig wird das multilaterale System selbst immer stärkerhinterfragt. Welchen Beitrag kann Deutschland also zum Frieden undzur internationalen Sicherheit leisten?Darüber möchten wir am 11. Januar 2019 (19:00-20.30 Uhr)diskutieren. Die Podiumsdiskussion wird aufgezeichnet und am 13.Januar in der Sendereihe "Das Forum" im RBB ausgestrahlt.PODIUMAnnalena Baerbock, MdB und Bundesvorsitzende Bündnis 90/Die GrünenDetlef Dzembritzki, DGVN-VorsitzenderProf. Dr. Beate Rudolf, Direktorin des Deutschen Instituts fürMenschenrechteProf. Dr. Johannes Varwick, Universität HalleModeration: Dietmar Ringel, Inforadio-rbbVeranstaltungsadresse: Hotel Aquino, Hannoversche Str. 5B, 10115BerlinBitte beachten Sie, dass eine Anmeldung über die Webseite der DGVNerforderlich ist.Pressekontakt:Dr. Alfredo Märker, 030/259375-23, maerker@dgvn.deOriginal-Content von: DGVN - Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen e.V., übermittelt durch news aktuell