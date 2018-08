Kreim/Christian schaffen ihr bestes Resultat beim WM-Heimspiel - SKODA feiert Vierfachsieg (FOTO)

Nohfelden (ots) -- Von Platz 18 auf 4 in der WRC 2: Fabian Kreim/Frank Christianholen nach einer spektakulären Aufholjagd Spitzenplatzierung beider ADAC Rallye Deutschland- Vier SKODA FABIA R5 vorn: Werkspilot Kopecky übernimmt Führungin der FIA Rallye-Weltmeisterschaft (WRC 2)- SKODA AUTO Deutschland Pilot Fabian Kreim: "Freuen uns über einTopergebnis"Von 18 auf 4: Nach einer spektakulären Aufholjagd ist das SKODAAUTO Deutschland Duo Fabian Kreim/Frank Christian (D/D) beimWM-Heimspiel auf einem glänzenden vierten Platz gelandet. Gekrönt voneiner Prüfungsbestzeit auf den gut 325 Wertungskilometern zeigen dieaktuellen Spitzenreiter der U28-Wertung der FIARallye-Europameisterschaft (ERC) eine klasse Leistung. FürKreim/Christian ist es die mit Abstand beste Platzierung beim Eventder FIA Rallye-Weltmeisterschaft (WRC 2) in Deutschland. Die MarkeSKODA jubelt über einen Vierfachsieg in der WRC 2, das Werksduo JanKopecky/Pavel Dresler (CZ/CZ) übernimmt mit seinem viertenWM-Saisonsieg zudem die Spitze in der Gesamtwertung."Wir freuen uns über ein Topergebnis! Ich mag gar nicht darübernachdenken, was ohne den Reifenschaden am Freitag möglich gewesenwäre, aber solche Zwischenfälle sind beim Rallye-Sport halt Teil desSpiels. Wir haben bewiesen, dass wir auch mit den internationalenToppiloten der WRC 2 mithalten können. Das gibt uns Selbstbewusstseinfür die anstehenden Aufgaben in der Europameisterschaft", sagt Kreim.Nach 18 Wertungsprüfungen bei der für ihn längsten Rallye des Jahreshat der 25-Jährige nur 50,9 Sekunden Rückstand auf TriumphatorKopecky. Die beiden SKODA FABIA R5-Piloten verloren durch einenReifenschaden bei der WM-Rallye jeweils gut eine Minute.Am Sonntag gibt es für die beiden ein Happyend bei derDeutschland-Rallye. Während sich Werkspilot Kopecky in den finalendrei Prüfungen von Platz drei vorbei an den SKODA MarkenkollegenKalle Rovanperä (FIN) und Fabio Andolfi (I) noch an die Spitzearbeitet, unterstreicht der am Freitag zwischenzeitlich auf Platz 18zurückgefallene Kreim seine Topform. In der finalen Prüfung,Bosenberg' fährt er auf Platz drei in seiner Klasse und fliegt damitin der Gesamtwertung noch am amtierenden Europameister KajetanKajetanowicz (PL) vorbei. Platz vier unterstreicht die positiveEntwicklung von Kreim/Christian. 2015 war das Duo beim erstengemeinsamen WM-Auftritt für SKODA auf Position acht gelandet, 2016folgte ein 13. Rang, ehe im vergangenen Jahr ein Wildunfall dieChance auf ein Topergebnis in der WRC 2 zunichte machte.In diesem Jahr zeigen die deutschen Meister Kreim/Christiankonstant Topleistungen auf Augenhöhe mit der Weltelite - egal, ob beider kurvigen Fahrt durch die Weinberge oder bei den legendärenPrüfungen auf der Panzerplatte mit einem Wechsel zwischen Asphalt-und Betonplattenabschnitten. "Gratulation an Fabian Kreim und FrankChristian sowie das ganze Einsatzteam! Sie haben das vorherausgegebene Ziel eines Top-5-Platzes erreicht - trotz einesReifenschadens. Das ist ein weiterer überzeugender Beweis für ihreinternationale Klasse", kommentiert Ulrich Bethscheider-Kieser,Leiter Produkt- und Markenkommunikation von SKODA AUTO Deutschlandund blickt voraus: "Fabian und Frank gibt das Topergebnis bei derDeutschland-Rallye jede Menge Rückenwind für die Europameisterschaft.Dort bleibt unser Ziel, den U28-Titel zu gewinnen."Die Chancen dafür stehen gut, schließlich geht Fabian Kreim alsSpitzenreiter der U28-Wertung in die Barum-Rallye. Das EM-Event inder SKODA Heimat Tschechien geht bereits kommenden Freitag bisSonntag über die Bühne. Fabian Kreim ist optimistisch: "Mit derDeutschland-Rallye sind wir bestens für die nächste Aufgabevorbereitet."Die Zahl zur ADAC Rallye Deutschland: 16Der SKODA FABIA R5 ist das beste Auto seiner Klasse - das hat auchdie ADAC Rallye Deutschland nicht nur wegen des Dreifacherfolgs fürdie Marke wieder eindrucksvoll bewiesen. In 16 der 18Wertungsprüfungen ist der Hightech-Allradler aus Tschechien dieNummer 1. In zwölf Prüfungen setzt dabei der siegreiche SKODAMotorsport Werkspilot Jan Kopecky die Bestzeit in der WRC 2, seinTeamkollege Kalle Rovanperä liegt zweimal vorn. SKODA AUTODeutschland Pilot Fabian Kreim und der Italiener Fabio Andolfi könnenje eine Prüfung im FABIA R5 für sich entscheiden.FIA Rallye-Weltmeisterschaft, ADAC Rallye Deutschland - Endstandin der WRC 2:1. Kopecky/Dresler (CZ/CZ), SKODA FABIA R5 3:16:49,72. Rovanperä/Halttunen (FIN/FIN), SKODA FABIA R5 + 0.03,8 Min.3. Andolfi/Inglesi (I/I), SKODA FABIA R5 + 0.18,1 Min.4. Kreim/Christian (D/D), SKODA FABIA R5 + 0.50,9 Min.5. Kajetanowicz/Szczepaniak (PL/PL), Ford Fiesta R5 + 0.54,4 Min.Die FIA Rallye-Weltmeisterschaft im TVSonntag, 19. August 201814:45 Uhr Sport 1, Powerstage 19:15 Uhr Sport 1, Höhepunkte Tag 420:00 Uhr Sport 1+, Höhepunkte Tag 4Montag, 20. August 201813:00 Uhr Sport 1+, Höhepunkte Tage 1 bis 4Dienstag, 21. Original-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell