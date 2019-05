Kreditvergabe: Banken vernachlässigen Kleinunternehmen / Wachsender Milliardenmarkt wird Fintechs überlassen

Frankfurt (ots) - Die Kreditvergabe für Privatkunden konntenBanken erfolgreich standardisieren und vereinfachen. Gewerbetreibendeund Freiberufler hingegen kämpfen weiterhin mit kompliziertenFormularen und intransparenten Prozessen. Hochwertige digitaleLösungen finden sie bislang nur bei den Fintechs. Dabei steigt derZahl der Selbstständigen in freien Berufen beständig und liegt schonbei über 1,4 Million. Die Folge: Die großen Finanzhäuser drohen indiesem Zukunftsmarkt den Anschluss zu verlieren und Newcomern dasFeld zu überlassen."In der Digitalisierung des Gewerbekredits steckt noch vielPotenzial für die Banken", ist sich Sven Dost, Senior Consultant beider auf Finanzdienstleister spezialisierten UnternehmensberatungCofinpro sicher. Fintechs sowie amerikanische IT-Unternehmen undZahlungsdienstleister nutzen die Schwäche der traditionellenInstitute bereits aus und "punkten mit Schnelligkeit, einfachenAntragsstrecken und neuen Formen der Bonitätsprüfung."Dabei können sie auf einen großen Markt zugreifen: Freiberuflerund kleinere Unternehmen mit bis zu fünf Mitarbeitern beantragenjährlich Kredite in Höhe von über 16 Milliarden Euro.Gewerbetreibende und Freiberufler tragen mit 32 Prozent bereits jetztden größten Anteil des Volumens langfristiger Investitionskredite imKMU-Segment. Und in Zukunft könnten es noch mehr werden, da derArbeitsmarkt im Wandel ist. So stieg die Zahl der Selbstständigen infreien Berufen in Deutschland von 2008 bis 2018 von rund 1 Millionauf 1,407 Millionen.Im Gegensatz zu Privatkunden müssen sich Selbstständige bei ihrerBank auf einen langen Prozess einstellen, wenn sie einen Kreditbeantragen: Neben wirtschaftlichen Zahlen des Unternehmens,Einkommensteuerbescheid und Selbstauskunft ist meist auch einpersönliches Berater-Gespräch "Pflicht". Dass Gewerbetreibende undFreiberufler aufgrund dieser hohen Anforderungspflichten gegenüberAngestellten schlechter gestellt werden, ist nach Ansicht desCofinpro-Kreditexperten nicht gerechtfertigt. Meist genüge ein Blickauf Kontoumsätze, persönliche Daten sowie ein "Verhaltens-Scoring"zum Kunden und seiner Vergleichsgruppe, um eine schnelleBonitätsentscheidung treffen zu können. "Nehmen wir zum Beispieleinen freiberuflichen IT-Berater", erklärt Sven Dost: "ÜberVergleichsdaten mit der Peergroup - die der Bank aus eigenen Datenbekannt sind - lassen sich laufende Ausgaben leicht ermitteln. Diewichtigsten Informationen für eine Entscheidung liegen dank derDigitalisierung auf Knopfdruck vor."Von einer Vereinfachung und Standardisierung des Antragsprozesseskönnten Kunden wie Banken gleichermaßen profitieren: "JederGewerbekunde sollte den Prozess in wenigen Minuten fehlerfreidurchklicken können und sofort eine Zu- bzw. Absage bekommen", so derCofinpro-Berater. Wichtig dabei: Banken sollten komplizierteFormulierungen und eine Informationsflut vermeiden, daKleinunternehmen nicht immer über das notwendige Finanz-beziehungsweise Buchhaltungswissen verfügen. Anträge müssten sogestaltet sein, dass jeder Kunde in der Lage dazu ist, den Kreditselbständig abzuschließen. Dadurch steigt die Attraktivität für denKunden und kostspielige manuelle Prozesse werden für die Banküberflüssig.Der digitalisierte Antragsprozess erhöht nicht nur die Effizienzund verringert die Fehlerquote in der Kreditantragsbearbeitung. Dankobjektiver und transparenter Vergaberichtlinien könne die Bank zudemihr Risiko besser steuern und kontrollieren. Der Anbieter kann seinProduktportfolio optimal an einzelne Kundengruppen anpassen unddarüber auch neue Features anbieten, zum Beispiel innovativeRückzahlungsmodalitäten oder eine Anbindung an Vergleichs- bzw.Vermittlerplattformen im Internet.Über Cofinpro (www.cofinpro.de)Cofinpro unterstützt Deutschlands führende Finanzdienstleister beider Verbesserung von Geschäftsprozessen. Zu den Kunden zählen großePrivatbanken, Landesbanken und die Genossenschaftliche FinanzGruppesowie die führenden Kapitalverwaltungsgesellschaften. Gegründet 2007als mitarbeitergetragene Aktiengesellschaft beschäftigt dieUnternehmensberatung inzwischen mehr als 150 Bank- undTechnologieexperten. Das Haus hat 2019 zum neunten Mal in Folge vomGreat Place to Work® Institut die Auszeichnung als einer der bestenArbeitgeber Deutschlands erhalten.Pressekontakt:corpNEWSmediaClaudia ThöringRedaktionTel.: +49 (0) 40 207 6969 82E-Mail: claudia.thoering@corpnewsmedia.deOriginal-Content von: Cofinpro AG, übermittelt durch news aktuell