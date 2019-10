Kreditoptimierung: Persönliche Beratung spart im Schnitt 630 Euro Zinskosten

München (ots) -- Kreditberater helfen, Angebote an Kundenbedürfnisse anzupassen- Bei Fragen zu Konsumentenkrediten beraten mehr als 300CHECK24-Kreditexperten- Kreditkunden sparen bereits deutlich durch automatischeAngebotsoptimierungEine persönliche Beratung beim Kreditabschluss in Kombination miteiner automatischen Angebotsoptimierung spart Verbrauchern mehrereHundert Euro. Im ersten Halbjahr 2019 reduzierten Kunden mithilfeeines CHECK24-Kreditberaters ihre Zinskosten um durchschnittlich 630Euro bei einem typischen Darlehen.*)"Verbraucher profitieren von der langjährigen Berufserfahrungunserer Kreditberater", sagt Christian Nau, Geschäftsführer Kreditebei CHECK24. "Die Berater wissen, wann sich ein bestimmterVerwendungszweck eignet oder ein zweiter Kreditnehmer empfehlenswertist und welche Sicherheiten die Kreditwürdigkeit verbessern."Mehr als 300 CHECK24-Kreditexperten beraten Verbraucher an siebenTagen persönlich per Telefon oder E-Mail. Daneben könnenKredit-Interessenten jetzt auch per Videotelefonie von Montag bisFreitag von 08:00 bis 20:00 Uhr mit einem Berater einVier-Augen-Gespräch führen. Im digitalen Kreditcenter haben Kundenihre Darlehen im Blick, können neue Anfragen starten und das passendeAngebot online abschließen.Kreditkunden sparen deutlich durch automatischeAngebotsoptimierungAuch mit der automatischen Angebotsoptimierung ist dasSparpotenzial bei einem Kreditabschluss hoch. Nach Eingabe ihrerDaten wählen Kunden im CHECK24-Kreditcenter das Angebot einer Bank.Der Vergleichsrechner prüft zeitgleich mit Zustimmung der Verbraucheranhand der individuellen Kundenangaben, ob andere Banken bessereAngebote bieten.SmartAntrag: volldigitaler Kreditantrag reduziert Risiko einerKreditablehnung durch FehleingabenMit dem SmartAntrag bietet CHECK24 einen volldigitalenKrediantrag. Dadurch entfallen 70 Prozent der Kundeneingaben. Dersogenannte digitale Kontoblick übernimmt mithilfe künstlicherIntelligenz die notwendigen Daten aus dem Girokonto desAntragstellers. Das reduziert das Risiko einer Kreditablehnung durchFehleingaben.*)Bei einem Kreditbetrag von 20.000 Euro und einer Laufzeit von 84Monaten.Über CHECK24CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenloseOnline-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenzund Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro.Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 30 Banken, über 250Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 5.000angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehrals 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Unterkünften, mehr als 700Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. DieNutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönlicheKundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucherkostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung.CHECK24 unterstützt EU-Qualitätskriterien für VergleichsportaleVerbraucherschutz steht für CHECK24 an oberster Stelle. Daherbeteiligt sich CHECK24 aktiv an der Durchsetzung einheitlichereuropäischer Qualitätskriterien für Vergleichsportale. DerPrinzipienkatalog der EU-Kommission "Key Principles for ComparisonTools" enthält neun Empfehlungen zu Objektivität und Transparenz, dieCHECK24 in allen Punkten erfüllt - unter anderem zu Rankings,Marktabdeckung, Datenaktualität, Kundenbewertungen,Nutzerfreundlichkeit und Kundenservice.Pressekontakt:Florian Stark, Public Relations Manager, Tel. +49 89 2000 47 1169,florian.stark@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations, Tel. +49 89 2000 471170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell