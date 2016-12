Kreditneugeschäft in Deutschland auf holprigem Weg bergauf

Frankfurt am Main (ots) -- Anstieg der neuen Unternehmenskredite um 1,0% im dritten Quartal- KfW Research erwartet Zuwachs auch im Schlussquartal, ist fürsneue Jahr jedoch nur vorsichtig optimistisch- Weiterhin geringe Investitionsbereitschaft limitiertDas Kreditneugeschäft der deutschen Banken und Sparkassen mitUnternehmen und Selbständigen wächst im dritten Quartal dieses Jahreserstmals seit dem Frühjahr 2015 wieder. Im Vergleich zumVorjahreszeitraum steigt es um 1,0%, wie der aktuelleKfW-Kreditmarktausblick zeigt. Auch für das Schlussquartal rechnetKfW Research mit einer Zunahme der Kreditneuvergabe, ist aber nurvorsichtig optimistisch bezüglich der Entwicklung nach demJahreswechsel. Denn die eng mit der Kreditnachfrage zusammenhängendeInvestitionsbereitschaft der Unternehmen bleibt insgesamt relativschwach. Das dürfte die Kreditmarktdynamik 2017 dämpfen.Die Belebung des Kreditneugeschäfts mit Unternehmen undSelbständigen über den Sommer kommt überraschend, da sie in dieMonate nach dem Brexit-Votum fällt. Die Unternehmen haben ihreKreditaufnahmen danach jedoch nur für kurze Zeit auf Eis gelegt.Nachdem sich im Juli der Staub des Referendums gelegt hatte, zog dieKreditvergabe an, sodass es für das gesamte Quartal noch zu einemhöheren Neugeschäft im Vorjahresvergleich reicht. Dabei wurden vorallem langfristige Kredite neu vergeben, die von den Unternehmenmeist zur Finanzierung von Investitionen genutzt werden. Dies könntedarauf hinweisen, dass die Unternehmensinvestitionen nach zweischwachen Quartalen zum Jahresschluss hin wieder etwas anziehen."Der Anstieg des Kreditneugeschäfts mit Unternehmen isterfreulich, aber er darf nicht überinterpretiert werden", kommentiertKfW-Chefvolkswirt Dr. Jörg Zeuner. "Rückenwind geben zwar die gutenAngebotsbedingungen am Kreditmarkt und die robuste deutscheKonjunktur, doch die Investitionsbereitschaft der Firmen ist trotzeiner sich andeutenden Erholung weiter eher mau. Ich erwarte hierangesichts der gestiegenen politischen Unsicherheiten dies- undjenseits des Atlantiks für das kommende Jahr auch keine klareTrendwende. Der Weg des Kreditneugeschäfts weist folglich nach oben,aber er dürfte holprig werden."KfW Research berechnet den KfW-Kreditmarktausblick exklusiv fürdas Handelsblatt. Die aktuelle Ausgabe ist abrufbar unterwww.kfw.de/kreditmarktausblick.Pressekontakt:KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 FrankfurtKommunikation (KOM) Wolfram SchweickhardtTel. +49 (0)69 7431 1778, Fax: +49 (0)69 7431 3266,E-Mail: Wolfram.Schweickhardt@kfw.de, Internet: www.kfw.deOriginal-Content von: KfW, übermittelt durch news aktuell