Kreditmarktplatz auxmoney knackt die Milliardenmarke

Düsseldorf (ots) - Der Kreditmarktplatz auxmoney bleibt weiter aufExpansionskurs und durchbricht die Milliardenmarke: Seit seinerGründung hat auxmoney mittlerweile Kredite mit einem Volumen von übereiner Milliarde Euro ausgezahlt. Damit festigt dasFintech-Unternehmen seine Position als führender Kreditmarktplatz inKontinentaleuropa.Im ersten Halbjahr 2018 hat auxmoney rund 33.000 neue Kredite miteinem Gesamtvolumen von 255 Millionen Euro ausgezahlt. Gegenüber den135 Millionen Euro aus dem ersten Halbjahr des Vorjahres entsprichtdies einem Wachstum von rund 90 Prozent. auxmoney setzt seinendynamischen Wachstumskurs in diesem Jahr damit eindrucksvoll fort. Imgesamten Jahr 2017 lag das ausgezahlte Volumen an Neukrediten bei 316Millionen Euro. Für das laufende Jahr rechnet auxmoney mit einemAuszahlungsvolumen von über 500 Millionen Euro.Auch für das kommende Jahr erwartet auxmoney hohe Zuwachsraten:"auxmoney leistet einen immer größeren Beitrag zur Kreditversorgungin Deutschland. Mit einer Milliarde Euro haben wir Kredite für überhunderttausend Menschen ermöglicht. Die zweite Milliarde haben wirbereits fest im Visier, wir planen diese bis Ende nächsten Jahreserreicht zu haben", kündigt Raffael Johnen, CEO von auxmoney, an.Über auxmoneyauxmoney ist der größte Kreditmarktplatz in Kontinentaleuropa.Private und institutionelle Anleger investieren auf auxmoneyunmittelbar in vorgeprüfte Kreditnehmer. Seit der Gründung vonauxmoney wurden mehr als 130.000 Kredite mit einem Gesamtvolumen vonüber eine Milliarde Euro ausgezahlt. Durch einzigartige Risikomodelleund Expertise in der Bonitätseinschätzung kann auxmoney mehr Kreditefür eine größere Anzahl an Personen zur Verfügung stellen, währenddie Anleger von attraktiven risikoadjustierten Renditen profitieren.Namhafte Investoren wie Index Ventures, Union Square Ventures undFoundation Capital sind in auxmoney investiert.Website: www.auxmoney.com | Twitter: @auxmoney | Facebook:www.facebook.com/auxmoneyPressekontakt:Felix KlattTelefon: +49 211 542 432 59E-Mail: presse@auxmoney.comOriginal-Content von: auxmoney GmbH, übermittelt durch news aktuell