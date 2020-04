Kredite für die Wirtschaft: Banker im Zielkonflikt / Tagesspiegel von Bernd Kramer

Weitere Suchergebnisse zu "Kramer":

Freiburg (ots) - Das Sars-CoV-2-Virus hat die Welt unberechenbarer gemacht. Wer weiß denn heute schon, ob nach dem Abebben der Krise wieder so viel geflogen wird wie früher? Ob Menschen in die Gasthäuser strömen? (...) In solch einer Lage hilft nur, die Anforderungen an die Vergabe von Förderkrediten zu senken, etwa, weniger Sicherheiten zu verlangen - auch auf die Gefahr hin, dass der Steuerzahler nicht alles Geld wiedersieht. Allerdings muss auch das Grenzen haben. Wer schon vor Corona fast pleite war, sollte nicht mit Staatsgeld künstlich am Leben erhalten werden. Geld für alle - das hat noch nie funktioniert. http://mehr.bz/bof8558Pressekontakt:Badische ZeitungAnselm BußhoffTelefon: 07 61 - 4 96-0kontakt.redaktion@badische-zeitung.dehttp://www.badische-zeitung.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/59333/4564891OTS: Badische ZeitungOriginal-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell