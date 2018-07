Kredite: Ingenieure und Architekten zahlen mit 3,15 Prozent die niedrigsten Zinsen (FOTO)

München (ots) -- Im Durchschnitt leihen sich Kunden 12.108 Euro- Höchste Kreditsumme in der Hütten- und Stahlindustrie: imSchnitt 15.287 EuroIngenieure und Architekten zahlen im Branchenvergleich dieniedrigsten Zinsen. Für 12.553 Euro, die sie durchschnittlichaufnehmen, zahlen sie effektiv 3,15 Prozent Zinsen pro Jahr. Gemessenan der Höhe der Kreditsumme rangieren Architekten und Ingenieurehingegen im Mittelfeld.*Im Schnitt über alle Branchen nehmen CHECK24-Kunden imAuswertungszeitraum Darlehen in Höhe von 12.108 Euro auf. Dafürwerden durchschnittlich nur 3,63 Prozent Zinsen fällig. ZumVergleich: 2017 lagen die Zinsen bei Konsumentenkrediten fürBankkunden in Deutschland bei durchschnittlich 5,77 Prozent.**Die höchsten Kreditsummen nehmen Beschäftigte der Hütten- undStahlindustrie auf. Sie zahlen im Schnitt 3,55 Prozent Zinseneffektiv pro Jahr für 15.287 Euro.Hier klicken für die vollständige Liste mit allen betrachtetenBranchen: http://ots.de/4iG1kPGrund für unterschiedliche Zinssätze und Kreditsummen ist dieBonität der Beschäftigten"Wer mehr verdient, dem gewähren Banken meist höhere Kredite undbessere Konditionen", sagt Christian Nau, Geschäftsführer Kredite beiCHECK24. "Auch Verbraucher mit geringeren Einnahmen erhalten durcheinen Onlinekredit deutlich bessere Konditionen als in derBankfiliale."Bei der Bewertung der Bonität spielen aber noch weitere Faktoreneine Rolle. Das können u. a. Wohneigentum, noch laufende Kredite oderAusgaben sein. Welche Konditionen Verbraucher bekommen, hängt daherimmer von einer individuellen Prüfung ab.Bei Verbraucherfragen beraten mehr als 200 KreditexpertenVerbraucher, die Fragen zu einem Kredit haben, erhalten bei denüber 200 CHECK24-Kreditexperten an sieben Tagen die Woche einepersönliche Beratung per Telefon oder E-Mail. Im Kreditcenter habenKunden ihre Darlehen im Blick, können neue Anfragen starten und daspassende Angebot digital abschließen.*Datengrundlage: alle Kreditabschlüsse über CHECK24 im ZeitraumJuni 2017 - Mai 2018**Quelle: eigene Berechnung mit Deutsche Bundesbankhttp://ots.de/odfGf2 und http://ots.de/ll8klj [abgerufen am13.07.2018]Über CHECK24CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenloseOnline-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenzund Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro.Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 30 Banken, über 250Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 5.000angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehrals 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Hotels, mehr als 700Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. DieNutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönlicheKundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucherkostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung. DasUnternehmen CHECK24 beschäftigt gut 1.000 Mitarbeiter gruppenweit mitHauptsitz in München.Pressekontakt:Edgar Kirk, Public Relations Manager, Tel. +49 89 2000 47 1175,edgar.kirk@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations, Tel. +49 89 2000 471170, daniel.friedheim@check24.Original-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell